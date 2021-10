Fra Morisi e dissidi interni la destra è in bambola Silvio lo sa e rilancia FI, “senza di noi vince la sinistra” (Di venerdì 1 ottobre 2021) Silvio Berlusconi, in un intervento oggi sul Giornale, ricorda che "il centro-destra in Italia non esisterebbe, come non e' mai esistito in passato, se non lo avessimo creato noi, costruendo le condizioni perche' potesse essere forza di govern... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 1 ottobre 2021)Berlusconi, in un intervento oggi sul Giornale, ricorda che "il centro-in Italia non esisterebbe, come non e' mai esistito in passato, se non lo avessimo creato noi, costruendo le condizioni perche' potesse essere forza di govern... Segui su affaritaliani.it

Advertising

fabius10scudi : @pellegrino_fra @CRINICO72 @M_gabanelli @ChinellatoCarla Grazie per aver dimostrato la tua imbecillità e faziosità.… - pellegrino_fra : @fabius10scudi @CRINICO72 @M_gabanelli @ChinellatoCarla La similitudine che facevo è con Morisi, accusato di 'ceder… - capuleti_giulia : @Aless_tr @MarcelloLyotard @Skittygoa @GiuseppePisti14 @____JB007____ @gerturco @GAcquistapace @giadasmars… - morghj1 : @Corriere Verrà rilasciato immediatamente e non se ne parlerà oltre! Solo per Morisi, per 2 gr di coca, si sta mon… - ilbomba_ : RT @kidstu: i maschioni leghisti si scoprono frù frà. Per difendere #morisi #salvini organizzerà il prossimo gaypride ?? appena sgamerà #fon… -