Antonello | “Inter in assoluta sicurezza Ecco quali sono state le perdite maggiori”

Intervistato dal Sole 24 Ore, Alessandro Antonello, CEO dell'Inter, ha parlato della situazione finanziaria del club nerazzurro: "La chiusura di San Siro, arrivata nell'anno dello scudetto, ha tolto al club circa 60 milioni di introiti. E altri 50 li abbiamo persi a causa della rinegoziazione obbligata dei contratti con gli sponsor, soprattutto con le agenzie asiatiche, a causa del blocco del corporate hospitality. Inoltre una parte delle perdite sono arrivate anche da diversi elementi straordinari che non ricorreranno più (riferendosi a Conte e alle svalutazioni di Joao Mario e Nainggolan). Entro la metà di dicembre prevediamo di rinegoziare i nostri bond per un valore di 400 milioni di euro, siamo già al lavoro per questo con i nostri advisor. La liquidità che circola attualmente sui mercati ci fa ...

