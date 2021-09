Pisa, prete sorpreso con della cocaina in auto: segnalato alla prefettura (Di giovedì 30 settembre 2021) sorpreso subito dopo aver comprato la cocaina. E' quanto accaduto a un sacerdote nella pineta lungo l'Aurelia tra Torre del Lago (Lucca) e Migliarino (Pisa) . Il prete, fermato dalla polizia stradale, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 30 settembre 2021)subito dopo aver comprato la. E' quanto accaduto a un sacerdote nella pineta lungo l'Aurelia tra Torre del Lago (Lucca) e Migliarino () . Il, fermato dpolizia stradale, ...

