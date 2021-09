Mottarone, ex dipendente denunciò problemi: “Minacce di licenziamento” (Di giovedì 30 settembre 2021) Tragedia del Mottarone, interrogato un Procura un uomo che lavorava alla funivia ha consegnato alcuni audio che aveva conservato Credit: Vigili del FuocoLa cabina 3 della funivia del Mottarone crollata a maggio e che ha provocato 15 vittime, già nel 2019 fu segnalata perché aveva dei problemi all’impianto frenante. A rivelarlo è un ex dipendente che nel corso delle indagini è stato ascoltato dalla Procura di Verbania. L’uomo ha consegnato ai magistrati due audio risalenti al 27 maggio 2019 che aveva conservato sul proprio cellulare. Secondo quanto emerso, dagli audio emergono delle Minacce di licenziamento al dipendente. Ci sono le voci del vice capo servizio Silvio Rizzolo che riferiva al dipendente di aver relazionato a Gabriele ... Leggi su ck12 (Di giovedì 30 settembre 2021) Tragedia del, interrogato un Procura un uomo che lavorava alla funivia ha consegnato alcuni audio che aveva conservato Credit: Vigili del FuocoLa cabina 3 della funivia delcrollata a maggio e che ha provocato 15 vittime, già nel 2019 fu segnalata perché aveva deiall’impianto frenante. A rivelarlo è un exche nel corso delle indagini è stato ascoltato dalla Procura di Verbania. L’uomo ha consegnato ai magistrati due audio risalenti al 27 maggio 2019 che aveva conservato sul proprio cellulare. Secondo quanto emerso, dagli audio emergono delledial. Ci sono le voci del vice capo servizio Silvio Rizzolo che riferiva aldi aver relazionato a Gabriele ...

