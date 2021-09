Milan, la UEFA è intenzionata a fermare l’arbitro Çakir: le ultime (Di giovedì 30 settembre 2021) Cüneyt Çakir, arbitro di Milan-Atlético Madrid 1-2, sarà fermato dalla UEFA. Non è piaciuta la sua direzione a 'San Siro' in Champions League Leggi su pianetamilan (Di giovedì 30 settembre 2021) Cüneyt, arbitro di-Atlético Madrid 1-2, sarà fermato dalla. Non è piaciuta la sua direzione a 'San Siro' in Champions League

Advertising

Corriere : Milan-Atletico, anche per l’Uefa l’arbitro ha sbagliato: Cakir sarà fermato (con il var... - capuanogio : ?? Il #Milan vuole mandare una protesta formale alla #UEFA per l'arbitraggio di #Cakir in #MilanAtleticoMadrid. L'a… - JeanMarie1899 : RT @capuanogio: ?? Il #Milan vuole mandare una protesta formale alla #UEFA per l'arbitraggio di #Cakir in #MilanAtleticoMadrid. L'arbitro s… - lccatt : RT @cmdotcom: #Milan, dal tuffo di Welbeck al gol annullato a Kessie contro lo United fino allo 'sciagurato' Cakir: #Uefa, ora basta! https… - GianfrancoDelS : RT @MilanNewsit: Corriere della Sera: 'Rabbia Milan, l'Uefa gli dà ragione' -