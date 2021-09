Michetti | Comune e Regione immobili su rifiuti

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 30 settembre 2021) Roma – “Roma deve uscire dall’smo. Il pianoè stato redatto nel 2012 ed è rimasta lettera morta. Aesso c’è quello del 2020. Ilha il compito della raccolta e di individuare i siti dove allocare gli impianti, anche perché senza impianti, il rifiuto né si tratta né si smaltisce. Il pianodice che gli impianti devono, con il riciclo e il riuso, trasformare il rifiuto in prodotto.” “Larilascia i titoli abilitativi per gli impianti e si deve sostituire, laddove ilrestasse inadempiente. Se lanon fa nulla e ilnon fa niente, l’immondizia rimane per strada”. Lo ha detto Enrico, intervistato questa mattina nella trasmissione “Studio 24” di Rai News 24. (Agenzia Dire)