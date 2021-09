Massima resa col minimo sforzo: la Roma batte 3-0 lo Zorya (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma – In casa Roma la parola d’ordine è ripartire dopo la sconfitta patita nel derby, e l’occasione la presenta la seconda giornata di Conference League, che mette di fronte i giallorossi e gli ucraini dello Zorya Luhansk. Ampio turnover per Mourinho, che fa rifiatare diversi titolari e va alla ricerca di nuovi elementi su cui puntare nelle sue ristrette rotazioni, Un goal e poco altro Pochi minuti dall’inizio del match e la Roma la sblocca: filtrante di Darboe a cercare El Shaarawy, il numero 92 salta Matsapura e deposita in rete a porta ormai sguarnita. Segue una lunga fase di possesso palla nella metà campo avversaria da parte della Roma, ma con relativi pochi spunti pericolosi. Al 22? ci prova ancora El Shaarawy dal limite, ma l’estremo difensore ucraino mette in corner. Alla mezz’ora Shomurodov, ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 30 settembre 2021)– In casala parola d’ordine è ripartire dopo la sconfitta patita nel derby, e l’occasione la presenta la seconda giornata di Conference League, che mette di fronte i giallorossi e gli ucraini delloLuhansk. Ampio turnover per Mourinho, che fa rifiatare diversi titolari e va alla ricerca di nuovi elementi su cui puntare nelle sue ristrette rotazioni, Un goal e poco altro Pochi minuti dall’inizio del match e lala sblocca: filtrante di Darboe a cercare El Shaarawy, il numero 92 salta Matsapura e deposita in rete a porta ormai sguarnita. Segue una lunga fase di possesso palla nella metà campo avversaria da parte della, ma con relativi pochi spunti pericolosi. Al 22? ci prova ancora El Shaarawy dal limite, ma l’estremo difensore ucraino mette in corner. Alla mezz’ora Shomurodov, ...

