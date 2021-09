Letta fiducioso sulle comunali: "Vincere in oltre 3 metropoli su 5 sarebbe un trionfo" (Di giovedì 30 settembre 2021) Il segretario Pd Enrico Letta appare molto fiducioso sui risultati del centrosinistra alle comunali. “Le grandi metropoli che votano sono cinque. Con il Pd e il centrosinistra l’ultima volta ne avevamo vinto 2 su 5, quindi per noi sarebbe soddisfacente un risultato di 3 su 5, oltre sarebbe un trionfo” ha affermato ai microfoni di “Radio Anch’io” su Rai Radio1. Secondo Letta il Pd, al contrario degli altri, ha azzeccato i candidati. Per questo il segretario crede di poter ottenere ottimi risultati. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 30 settembre 2021) Il segretario Pd Enricoappare moltosui risultati del centrosinistra alle. “Le grandiche votano sono cinque. Con il Pd e il centrosinistra l’ultima volta ne avevamo vinto 2 su 5, quindi per noisoddisfacente un risultato di 3 su 5,un” ha affermato ai microfoni di “Radio Anch’io” su Rai Radio1. Secondoil Pd, al contrario degli altri, ha azzeccato i candidati. Per questo il segretario crede di poter ottenere ottimi risultati.

