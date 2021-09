Francesco Oppini contro Alex Belli: “Sta recitando” | Su Soleil: “Pecca di maleducazione” (Di giovedì 30 settembre 2021) Francesco Oppini, ex concorrente del Grande Fratello Vip, parla di alcuni concorrenti di questa sesta edizione del reality Il Grande L'articolo Francesco Oppini contro Alex Belli: “Sta recitando” Su Soleil: “Pecca di maleducazione” proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di giovedì 30 settembre 2021), ex concorrente del Grande Fratello Vip, parla di alcuni concorrenti di questa sesta edizione del reality Il Grande L'articolo: “Sta” Su: “di” proviene da Tutto sul Gossip.

Advertising

MediasetPlay : Oggi alle 20:45 torna Panchinari in streaming su Mediaset Infinity! Il lato pop della Champions League con Francesc… - MediasetPlay : We are back ??Il lato pop della Champions League, raccontato da Francesco Oppini e Fjona Cakalli, vi aspetta LIVE i… - AleCaruso87 : Bellissima intervista a Francesco Oppini per Casa Chi Sempre sul pezzo e garbato come solo lui sa essere… - la_trapy : A be lui fa sempre chiarezza come no. - Novella_2000 : Tommaso Zorzi e Francesco Oppini hanno fatto pace? Un like fa sognare i fan, ma Zorzi chiarisce stizzito #tzvip -