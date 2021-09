Five Nights at Freddy' s | Jason Blum svela | Chris Columbus non dirigerà il film

(Di giovedì 30 settembre 2021) Ci sarà ancora da attendere prima di vedere al cinema l'adattamento del videogameat's, che non vedrà più coinvolto il regista e sceneggiatore. Da anni i fan attendono aggiornamenti sull'adattamento per il grande schermo del videogiocoat's, che vedevain veste di regista e sceneggiatore. Ebbene, il produttorehato chenonpiù il. Nel corso di un'intervista con Collider per la serie antologica diAmazon Prime Video Welcome to thehouse,...

Advertising

fm_ntyguy : HAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAAHHAHAHAHA -

Ultime Notizie dalla rete : Five Nights

Everyeye Cinema

... oltre che alle composizioni musicali dei The Living Tombstone, il progetto musicale israeliano divenuto famoso nel 2014 grazie al singoloat Freddy's. È una presenza che abbiamo gradito. ...NEW ORLEANS 20.30 TG2 - 20.30 Attualità 21.00 TG2 POST Attualità 21.20 HAWAII- 0 Serie Tv 0.D'AMORE 20.30 STASERA ITALIA Attualità 21.20 CONTROCORRENTE Attualità 0.10 FILM BOOGIE- L'...L'adattamento cinematografico di Five Nights at Freddy's non avrà più al timone Chris Columbus, come ha confermato Jason Blum.20 film in sviluppo e in uscita tratti da alcuni dei videogiochi più popolari di sempre, dal reboot Resident Evil al Borderlands di Eli Roth.