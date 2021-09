Fedez in Rai | Franco Di Mare | «Fazio mi ha chiesto e gli ho detto ‘Nessun problema’» Qualcosa non torna

(Di giovedì 30 settembre 2021) Striscia la Notizia, tapiro aDiIl ritorno disu Rai3? “mi hadi lui e io ho risposto: ‘Non c’è problema‘”.dicommenta così l’ospitata del rapper a Che tempo che fa annunciata per domenica prossima. A soli cinque mesi dalla controversa querelle sul Concertone del Primo Maggio. Bene ma non benissimo: messa così, sembra quasi che il conduttore abbia avuto più autorità dello stesso direttore di rete. Intercettato da Valerio Staffelli di Striscia la Notizia per la consegna di un tapiro d’oro, Diha commentato il ritorno su Rai3 di due volti a lui poco graditi (almeno fino a qualche settimana fa): Mauro Corona e. Stuzzicato dall’inviato del tg satirico sulla vicenda dello scrittore ...

Lain quell'occasione aveva annunciato querela contro, evidentemente ritirata per paura dei Ferragnez. "Io non censuro nessuno. Fazio mi ha chiesto die io ho risposto "Non c'è ...... visto che ospite in studio anche. Il rapper che quest'estate ha fatto ballare e cantare tutti con 'Mille' feat Achille Lauro e Orietta Berti torna indopo la polemica scoppiata durante il ...Il ritorno di Fedez su Rai3? “Fazio mi ha chiesto di lui e io ho risposto: ‘Non c’è problema‘”. Franco di Mare commenta così l’ospitata del rapper a Che tempo che fa annunciata per domenica prossima.Fedez e Mauro Corona tornano su Rai 3. Al direttore Franco Di Mare il tapiro di Striscia la Notizia: «Non censuro nessuno». Lo scrittore è di nuovo in video a Cartabianca e ...