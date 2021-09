Fabrizio Corona torna ad attaccare Ilary Blasi: “Solo flop” (Di giovedì 30 settembre 2021) Vecchie ruggini rispuntano tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi, dopo il loro storico confronto al veleno avuto in diretta tv al Grande fratello vip 2018, quando lady Totti era al timone del reality e l’ex re dei paparazzo ospite nella Casa. In quell’occasione Ilary rispose al gossip lanciato da Corona in passato, di un tradimento subito da Francesco Totti poco prima del matrimonio e mentre lei era in dolce attesa del primogenito con il calciatore, dandogli del “caciottaro” in tv, E in questi giorni, dopo la dura replica riservata qualche anno fa alla Blasi in diretta tv, Fabrizio è tornato all’attacco di Ilary, sferrandole un affondo in rete sugli ascolti tv registrati dalla conduttrice al timone del nuovo format ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 30 settembre 2021) Vecchie ruggini rispuntano tra, dopo il loro storico confronto al veleno avuto in diretta tv al Grande fratello vip 2018, quando lady Totti era al timone del reality e l’ex re dei paparazzo ospite nella Casa. In quell’occasionerispose al gossip lanciato dain passato, di un tradimento subito da Francesco Totti poco prima del matrimonio e mentre lei era in dolce attesa del primogenito con il calciatore, dandogli del “caciottaro” in tv, E in questi giorni, dopo la dura replica riservata qualche anno fa allain diretta tv,to all’attacco di, sferrandole un affondo in rete sugli ascolti tv registrati dalla conduttrice al timone del nuovo format ...

Advertising

LadyNews_ : #TommasoEletti sulla sua ex #ValentinaNulliAugusti: 'Si fa consigliare da #FabrizioCorona' - infoitcultura : GF Vip, Tommaso e il retroscena sulla ex: spunta il nome di Fabrizio Corona - Dmrfcrn1 : @realDonatoTramp @intuslegens @Alfio624 In quella serata al T.Parioli del maggio 2016, condotta da M.Costanzo, C.Pa… - lorisz841 : RT @lorisz841: Sophie io sono dalla parte vostra #gfvip contro soleil . Ma una che sta con fabrizio corona cosa vi aspettate - lorisz841 : Sophie io sono dalla parte vostra #gfvip contro soleil . Ma una che sta con fabrizio corona cosa vi aspettate -