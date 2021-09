Confindustria: Bonometti entra in consiglio generale, ‘Draghi resti oltre 2023’ (Di giovedì 30 settembre 2021) Milano, 30 set. (Adnkronos) – “Lascio una Confindustria Lombardia piu? forte, autorevole e ascoltata in un’Italia con piu? fiducia. Da domani ritornero? a fare il mestiere piu? bello e piu? gratificante del mondo, quello dell’industriale”. Con queste parole Marco Bonometti ha concluso il suo mandato di presidente di Confindustria Lombardia. L’incarico non esaurisce l’impegno di Bonometti nel sistema associativo: il Presidente di Confindustria Carlo Bonomi l’ha infatti nominato componente del consiglio generale dell’Associazione, tra i sei membri di nomina presidenziale. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 30 settembre 2021) Milano, 30 set. (Adnkronos) – “Lascio unaLombardia piu? forte, autorevole e ascoltata in un’Italia con piu? fiducia. Da domani ritornero? a fare il mestiere piu? bello e piu? gratificante del mondo, quello dell’industriale”. Con queste parole Marcoha concluso il suo mandato di presidente diLombardia. L’incarico non esaurisce l’impegno dinel sistema associativo: il Presidente diCarlo Bonomi l’ha infatti nominato componente deldell’Associazione, tra i sei membri di nomina presidenziale. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

innovationpost_ : Francesco Buzzella è stato scelto come nuovo Presidente di @ConfindustriaL. Buzzella - che vanta una solida esperie… - GILombardia : RT @ConfindustriaL: In corso all'ADI Design Museum la parte pubblica del Consiglio di Confindustria Lombardia con la partecipazione del neo… - Confindustria : RT @CarloBonomi_: #30settembre grazie @marco_bonometti per lo spirito di civil servant profuso in questi anni a favore del sistema produtti… - Affaritaliani : Confindustria Lombardia, Buzzella nuovo presidente: prende posto di Bonometti - ITKAM_IT : RT @ConfindustriaL: In corso all'ADI Design Museum la parte pubblica del Consiglio di Confindustria Lombardia con la partecipazione del neo… -

Ultime Notizie dalla rete : Confindustria Bonometti Confindustria: Buzzella nuovo presidente Lombardia Francesco Buzzella è il nuovo presidente di Confindustria Lombardia e succede a Marco Bonometti. Il consiglio di presidenza ha eletto con consenso unanime Buzzella per il quadriennio 2021 - 2025. Buzzella nel corso delle consultazioni dei ...

Confindustria Lombardia: Francesco Buzzella nuovo presidente, succede a Bonometti Il Consiglio di presidenza di Confindustria Lombardia ha eletto con consenso unanime Francesco Buzzella presidente per il quadriennio 2021 - 25. Il nuovo presidente sostituisce Marco Bonometti. ...

Confindustria: Bonometti entra in consiglio generale, 'Draghi resti oltre 2023' Il Sannio Quotidiano Confindustria: Bonometti entra in consiglio generale, 'Draghi resti oltre 2023' Milano, 30 set. (Adnkronos) - "Lascio una Confindustria Lombardia piu` forte, autorevole e ascoltata in un'Italia con piu` fiducia. Da domani ritornero` a fare il mestiere piu` bello e piu` gratifican ...

Confindustria: Bonomi, da domani Bonometti membro Consiglio generale "Non vogliamo privarci del suo apporto' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 set - 'Da domani Marco Bonometti sara' componente del Consiglio generale di Confindustria di nomina presidenziale, p ...

Francesco Buzzella è il nuovo presidente diLombardia e succede a Marco. Il consiglio di presidenza ha eletto con consenso unanime Buzzella per il quadriennio 2021 - 2025. Buzzella nel corso delle consultazioni dei ...Il Consiglio di presidenza diLombardia ha eletto con consenso unanime Francesco Buzzella presidente per il quadriennio 2021 - 25. Il nuovo presidente sostituisce Marco. ...Milano, 30 set. (Adnkronos) - "Lascio una Confindustria Lombardia piu` forte, autorevole e ascoltata in un'Italia con piu` fiducia. Da domani ritornero` a fare il mestiere piu` bello e piu` gratifican ..."Non vogliamo privarci del suo apporto' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 set - 'Da domani Marco Bonometti sara' componente del Consiglio generale di Confindustria di nomina presidenziale, p ...