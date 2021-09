Boxe, Daniele Scardina vs Jurgen Doberstein domani in tv: data, orario e streaming (Di giovedì 30 settembre 2021) Grande attesa per Daniele Scardina che tornerà sul ring per affrontare il 32enne tedesco Jurgen Doberstein per il titolo Intercontinentale WBO vacante dei supermedi. Dopo la vittoria su Nunez e la conquista della cintura UE dei pesi supermedi, ‘King Toretto’ non vuole fermarsi e sogna di fare un passo in più verso il match mondiale. La riunione inizierà alle 19:00 mentre l’incontro di Scardina è in programma intorno alle 22:30 di venerdì 1 ottobre nella cornice dell’Allianz Cloud di Milano, per una nuova serata targata Matchroom e Opi. Potrete seguire l’intero evento su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. Occhi puntati anche sull’undercard. Francesco Patera e Devis Boschiero si contenderanno il titolo intercontinentale WBO dei pesi leggeri mentre Nicholas ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 settembre 2021) Grande attesa perche tornerà sul ring per affrontare il 32enne tedescoper il titolo Intercontinentale WBO vacante dei supermedi. Dopo la vittoria su Nunez e la conquista della cintura UE dei pesi supermedi, ‘King Toretto’ non vuole fermarsi e sogna di fare un passo in più verso il match mondiale. La riunione inizierà alle 19:00 mentre l’incontro diè in programma intorno alle 22:30 di venerdì 1 ottobre nella cornice dell’Allianz Cloud di Milano, per una nuova serata targata Matchroom e Opi. Potrete seguire l’intero evento su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. Occhi puntati anche sull’undercard. Francesco Patera e Devis Boschiero si contenderanno il titolo intercontinentale WBO dei pesi leggeri mentre Nicholas ...

Advertising

sportface2016 : #Boxe, domani in tv Daniele #Scardina vs Jurgen #Doberstein: ecco le informazioni per seguire l'incontro - sportal_it : Boxe, Scardina carico per il match con Doberstein - mma_twister : UFC Santos vs Walker con Gaetano Pirrello, Bellator 257 con Michael 'Venom' Page, una valanga fighter italiani in C… -