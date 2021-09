Avviata procedura licenziamento per 103 dipendenti iGuzzini a Recanati (Di giovedì 30 settembre 2021) Avvio della procedura di licenziamento collettivo per 103 dipendenti della iGuzzini Illuminazione di Recanati. Ad annunciarlo, anticipano oggi le pagine locali del Resto del Carlino, le comunicazioni aziendali giunte ai sindacati territoriali e all’Assessorato regionale al Lavoro. La procedura interessa 82 lavoratori del settore impiegatizio e il resto fra gli operai. L’azienda (736 dipendenti) appartiene oggi al gruppo svedese Fagerhult: da agosto non ci sono più componenti della storica famiglia fondatrice, dopo l’uscita di Adolfo Guzzini, presidente emerito, e del figlio Massimiliano, vicepresidente e Chief marketing officer. Qualche mese fa l’annuncio dell’acquisizione di tutte le azioni di Sistemalux Inc. con sede a Montreal, in Canada, con un rafforzamento in ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 30 settembre 2021) Avvio delladicollettivo per 103dellaIlluminazione di. Ad annunciarlo, anticipano oggi le pagine locali del Resto del Carlino, le comunicazioni aziendali giunte ai sindacati territoriali e all’Assessorato regionale al Lavoro. Lainteressa 82 lavoratori del settore impiegatizio e il resto fra gli operai. L’azienda (736) appartiene oggi al gruppo svedese Fagerhult: da agosto non ci sono più componenti della storica famiglia fondatrice, dopo l’uscita di Adolfo Guzzini, presidente emerito, e del figlio Massimiliano, vicepresidente e Chief marketing officer. Qualche mese fa l’annuncio dell’acquisizione di tutte le azioni di Sistemalux Inc. con sede a Montreal, in Canada, con un rafforzamento in ...

