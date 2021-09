Telegram oscura una chat: “No vax vogliono la violenza” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Telegram. oscurata una chat di no vax. Il gruppo incitava alla violenza contro medici occupati nelle vaccinazioni, giornalisti e politici – fornendo nomi e dati sensibili delle persone prese di mira – e veniva usato per coordinare le manifestazioni contro il Green Pass. Yuri Samoilov/FlickrBasta Dittatura, questo è il nome della chat no vax di Telegram oscurata dal social network. Nel gruppo venivano coordinate molte delle azioni no Green Pass nel paese: manifestazioni, boicottaggi contro i ristoranti ed i bar che chiedono la certificazione verde all’ingresso, incitazioni alla violenza contro i medici che si occupano delle vaccinazioni, i politici ed i giornalisti. La procura di Torino aveva domandato la chiusura di tale canale, ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 29 settembre 2021)ta unadi no vax. Il gruppo incitava allacontro medici occupati nelle vaccinazioni, giornalisti e politici – fornendo nomi e dati sensibili delle persone prese di mira – e veniva usato per coordinare le manifestazioni contro il Green Pass. Yuri Samoilov/FlickrBasta Dittatura, questo è il nome dellano vax dita dal social network. Nel gruppo venivano coordinate molte delle azioni no Green Pass nel paese: manifestazioni, boicottaggi contro i ristoranti ed i bar che chiedono la certificazione verde all’ingresso, incitazioni allacontro i medici che si occupano delle vaccinazioni, i politici ed i giornalisti. La procura di Torino aveva domandato la chiusura di tale canale, ...

