Operaio di 47 anni muore a Roma | è precipitato da un' impalcatura all' 11Â° piano

Operaio di 47 anni muore a Roma: è precipitato da un'impalcatura all'11° piano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Un uomo di 47 anni, Operaio, è morto a precipitando da un'impalcatura in un cantiere: è accaduto questa mattina in viale America, nel quartiere Eur. Sul posto gli agenti del commissariato Esposizione.

