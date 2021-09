Mercato Inter, l'obiettivo è il difensore che si libererà a parametro zero (Di mercoledì 29 settembre 2021) E secondo il quotidiano tedesco ci sarebbe anche un difensore nella lista dei desideri dell'amministratore delegato. Si tratta di Matthias GInter. Il centrale di difesa 27enne ha il contratto in ... Leggi su interdipendenza (Di mercoledì 29 settembre 2021) E secondo il quotidiano tedesco ci sarebbe anche unnella lista dei desideri dell'amministratore delegato. Si tratta di Matthias G. Il centrale di difesa 27enne ha il contratto in ...

Advertising

QsvsFk : @GianRattazzi @_schiaffino__ @matteo_milan91 La realtà e che siamo al 2° anno di un progetto, hanno dimezzato le pe… - maumou72 : @annarosacosta A me non piace per come è strutturata l'Inter e dal mercato che abbiamo fatto. Non so se i nostri es… - vivoperlinter : Occhi in Germania ?? - Maglia13euros : Shakhtar-Inter, Milan Skriniar è l'MVP scelto dalla UEFA. Prova sontuosa dello slovacco - TUTTO mercato WEB - 1TommyMotta : @InterCM16 @OLandsknecht Ma questo è ovvio (posto che la rosa la puoi migliorare anche attraverso il vivaio ad esem… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Inter Mercato Inter, l'obiettivo è il difensore che si libererà a parametro zero La Bild questa mattina ha riportato diverse notizie relative al mercato nerazzurro. L'Inter infatti avrebbe messo nel mirino il portiere Leno dell'Arsenal, che potrebbe arrivare già nella sessione di gennaio. Ma non finisce qui. Marotta, visto il momento ...

Champions, Juventus - Chelsea e Atalanta - Young Boys - Calciomercato e tv Juventus - Chelsea e Atalanta - Young Boys in campo per la seconda giornata dei gironi di Champions: diretta tv dei match e ultime di mercato. Allegri e Gasperini © Getty ImagesDopo le gare di Inter e Milan, è il momento di scendere in campo per Juventus e Atalanta per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Sia ...

Mercato Inter – Trattativa a sorpresa: “Fanno sul serio” Cittaceleste.it Inter, dal mercato alla leadership: Skriniar è una certezza Questa estate Skriniar sembrava pronto a salutare l'Inter: da quel possibile addio è partita la sua scalata a leader indiscusso della difesa nerazzurra ...

CMIT TV | TG mercato e Speciale Champions: SEGUI la DIRETTA! Nuovo appuntamento con il TG di Calciomercato.it: diretta dalle ore 14 per parlare delle italiane in Champions League e non solo ...

La Bild questa mattina ha riportato diverse notizie relative alnerazzurro. L'infatti avrebbe messo nel mirino il portiere Leno dell'Arsenal, che potrebbe arrivare già nella sessione di gennaio. Ma non finisce qui. Marotta, visto il momento ...Juventus - Chelsea e Atalanta - Young Boys in campo per la seconda giornata dei gironi di Champions: diretta tv dei match e ultime di. Allegri e Gasperini © Getty ImagesDopo le gare die Milan, è il momento di scendere in campo per Juventus e Atalanta per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Sia ...Questa estate Skriniar sembrava pronto a salutare l'Inter: da quel possibile addio è partita la sua scalata a leader indiscusso della difesa nerazzurra ...Nuovo appuntamento con il TG di Calciomercato.it: diretta dalle ore 14 per parlare delle italiane in Champions League e non solo ...