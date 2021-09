Lazio vs Lokomotiv Mosca: numeri e statistiche (Di mercoledì 29 settembre 2021) Lazio e Lokomotiv Mosca hanno un precedente nella semifinale di Coppa delle Coppe del 1998/99; la Lazio ha superato il turno grazie alle reti segnate in trasferta (1-1 in Russia, 0-0 in Italia) prima di vincere in finale contro il Maiorca un mese dopo. La Lazio non ha mai perso contro squadre russe in competizioni europee (2V, 4N), raccogliendo quattro punti contro lo Zenit nella fase a gironi della scorsa UEFA Champions League (1V, 1N). Il Lokomotiv Mosca non ha mai vinto in trasferta contro una squadra italiana in competizioni europee (3N, 4P): la sconfitta più recente è arrivata contro la Juventus nell’ottobre 2019, nella fase a gironi di Champions League. La Lazio ha tenuto la porta inviolata solo una volta nelle ultime 15 partite casalinghe in ... Leggi su footdata (Di mercoledì 29 settembre 2021)hanno un precedente nella semifinale di Coppa delle Coppe del 1998/99; laha superato il turno grazie alle reti segnate in trasferta (1-1 in Russia, 0-0 in Italia) prima di vincere in finale contro il Maiorca un mese dopo. Lanon ha mai perso contro squadre russe in competizioni europee (2V, 4N), raccogliendo quattro punti contro lo Zenit nella fase a gironi della scorsa UEFA Champions League (1V, 1N). Ilnon ha mai vinto in trasferta contro una squadra italiana in competizioni europee (3N, 4P): la sconfitta più recente è arrivata contro la Juventus nell’ottobre 2019, nella fase a gironi di Champions League. Laha tenuto la porta inviolata solo una volta nelle ultime 15 partite casalinghe in ...

