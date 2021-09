Giustizia: ok Cdm a dl su giustizia e proroghe referendum, assegno unico e Irap (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 29 set. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e dei Ministri della giustizia Marta Cartabia, dell'economia e delle finanze Daniele Franco e per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di giustizia e disposizioni di proroga in tema di referendum, assegno temporaneo e Irap". Si legge nella nota del Cdm. Queste le norme in materia di giustizia: "In linea col diritto comunitario e con la sentenza della Corte di giustizia Ue del 2 marzo 2021, si stabilisce che solo con decreto motivato del giudice, su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore, si possono ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 29 set. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e dei Ministri dellaMarta Cartabia, dell'economia e delle finanze Daniele Franco e per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia die disposizioni di proroga in tema ditemporaneo e". Si legge nella nota del Cdm. Queste le norme in materia di: "In linea col diritto comunitario e con la sentenza della Corte diUe del 2 marzo 2021, si stabilisce che solo con decreto motivato del giudice, su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore, si possono ...

