Germania | ' nessun ruolo in sospensione RT su YouTube'

Advertising

edoardo_riccio : Occhio: considerando la Germania e la sua “articolazione antropologica” non e’ affatto lo stesso che AfD abbia otte… - Andrea_V_73 : RT @pelias01: La signora #Merkel è sembrata a volte più monarca che cancelliere di #Germania. Lascerà l'incarico con indici di gradimento a… - pelias01 : La signora #Merkel è sembrata a volte più monarca che cancelliere di #Germania. Lascerà l'incarico con indici di gr… - vulcania6 : @LaVeritaWeb Infatti passavano dalla Germania ????????. Ma su! Avete memoria cortissima. Ma i casini con la misurazione… - FlavioRenzo49 : RT @deltavictor75: Solo io mi vergogno che in Germania i movimenti fascio populisti analfabeti sono ridotti al 10 percento e nessun partito… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania nessun

ANSA Nuova Europa

...per il Re di Poloniapittore più di Bernardo Bellotto incarna il motto latino " nemo propheta in patria ". Quasi sconosciuto in Italia, l'artista veneziano si costruì all'estero, in, ..."Si tratta di una decisione di YouTube che non ha nulla a che vedere con il governo tedesco". Lo ha detto il portavoce del governo tedesco, Steffen Seibert, commentando la sospensione di Russia Today ...a partire dalPamela DoerhoferChiudereIl vaccino antinfluenzale sembra funzionare anche contro i gravi cicli di infezione da corona.Francoforte - Lo scorso ..."Si tratta di una decisione di YouTube che non ha nulla a che vedere con il governo tedesco". Lo ha detto il portavoce del governo tedesco, Steffen Seibert, commentando la sospensione di Russia Today ...