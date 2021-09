Chieri, l'automobilista nota l'incidente di una famiglia contro un cinghiale: scende dall'auto, ma invece di aiutare scappa con l'animale (Di mercoledì 29 settembre 2021) Hanno avuto un incidente con un cinghiale e a farne le spese sono stati l'animale selvatico e la macchina, completamente distrutta. È successo ad una famiglia di Chieri, in provincia di Torino , che ... Leggi su leggo (Di mercoledì 29 settembre 2021) Hanno avuto uncon une a farne le spese sono stati l'selvatico e la macchina, completamente distrutta. È successo ad unadi, in provincia di Torino , che ...

