TIM in LIS, l'impegno di TIM per l'inclusione sociale (Di martedì 28 settembre 2021) TIM lancia 'TIMinLIS", l'assistenza tecnica nella lingua dei segni TIM, in occasione della giornata internazionale delle lingue dei segni, annuncia che dal primo ottobre fornirà un nuovo servizio di assistenza tecnica "TIMinLIS", dedicato al supporto dei clienti non udenti. Attraverso una customer experience digitale sempre più attenta alle necessità di tutti gli individui, TIM conferma così il suo l'impegno nell'abbattere le barriere fisiche e culturali a favore dell'inclusione sociale e della valorizzazione delle diversità. Il nuovo servizio TIM è stato sviluppato in collaborazione con Veasyt, società specializzata in video-interpretariato in lingue dei segni, e sarà disponibile nell'area assistenza tecnica del sito TIM. Grazie a questa iniziativa, i clienti potranno comunicare attraverso una videochiamata con un interprete LIS ...

