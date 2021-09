Salvini, Giorgetti e il déjà vu del "Che fai, mi cacci?" (Di martedì 28 settembre 2021) Dopo un lungo giro di telefonate, dalle parti di Salvini, la sensazione è quella di déjà vu, di quelli ti fanno sentire giovane assai, soprattutto quando chi ne ha raccolto sfoghi, retropensieri, ragionamenti amari, consegna al cronista questa frase, attribuendola al Capo: “Giorgetti si è messo a fare il Fini della Lega”. E cioè: “Si è messo in testa di offrire lo scalpo di Salvini al partito di Draghi, come Fini offrì quello di Berlusconi alla sinistra”. Ecco, prima ancora del dibattito sulle differenze (storia, caratteri, ambizioni) dei protagonisti – Salvini e Berlusconi, Giorgetti e Fini - la prima cosa che colpisce – e giustifica la sensazione di ritorno alla giovinezza – è una certa sindrome di “accerchiamento” che si respira. Al tempo stesso politica e giudiziaria. Perché, ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 28 settembre 2021) Dopo un lungo giro di telefonate, dalle parti di, la sensazione è quella divu, di quelli ti fanno sentire giovane assai, soprattutto quando chi ne ha raccolto sfoghi, retropensieri, ragionamenti amari, consegna al cronista questa frase, attribuendola al Capo: “si è messo a fare il Fini della Lega”. E cioè: “Si è messo in testa di offrire lo scalpo dial partito di Draghi, come Fini offrì quello di Berlusconi alla sinistra”. Ecco, prima ancora del dibattito sulle differenze (storia, caratteri, ambizioni) dei protagonisti –e Berlusconi,e Fini - la prima cosa che colpisce – e giustifica la sensazione di ritorno alla giovinezza – è una certa sindrome di “accerchiamento” che si respira. Al tempo stesso politica e giudiziaria. Perché, ...

