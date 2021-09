Patrick Zaki, oggi la seconda udienza del processo (Di martedì 28 settembre 2021) Lo studente egiziano dell’università di Bologna è in carcere da quasi 20 mesi. oggi si tiene la seconda udienza del processo a suo carico. oggi si tiene la seconda udienza del processo a carico di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’università di Bologna in carcere dal 7 febbraio 2020, quasi 20 mesi. Come la prima udienza, svolta il 14 settembre, anche quella di oggi si tiene a Mansura, città natale di Patrick, davanti alla Corte della Sicurezza dello Stato per reati minori (o d’emergenza). Come riporta Ansa.it, a metà mattinata saranno esaminati decine di casi nell’ambito di una sessione che durerà ore. Nel corso della prima udienza, durata ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 28 settembre 2021) Lo studente egiziano dell’università di Bologna è in carcere da quasi 20 mesi.si tiene ladela suo carico.si tiene ladela carico di, lo studente egiziano dell’università di Bologna in carcere dal 7 febbraio 2020, quasi 20 mesi. Come la prima, svolta il 14 settembre, anche quella disi tiene a Mansura, città natale di, davanti alla Corte della Sicurezza dello Stato per reati minori (o d’emergenza). Come riporta Ansa.it, a metà mattinata saranno esaminati decine di casi nell’ambito di una sessione che durerà ore. Nel corso della prima, durata ...

Advertising

amnestyitalia : Oggi è prevista la seconda udienza del processo di Patrick Zaki. Enorme la preoccupazione perché le accuse più grav… - amnestyitalia : Patrick Zaki, la seconda udienza del processo e un amaro paradosso. @RiccardoNoury su @ilfattoblog - caterpillarrai : Patrick Zaki rischia 5 anni di galera per un articolo. @RiccardoNoury @amnestyitalia lo legge a Caterpillar.… - Finthebadplace : RT @Adnkronos: #Egitto, #PatrickZaki in aula per la seconda udienza: rischia 25 anni di carcere. - FnsiSocial : RT @amnestyitalia: Oggi è prevista la seconda udienza del processo di Patrick Zaki. Enorme la preoccupazione perché le accuse più gravi, qu… -