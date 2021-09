Michetti chiede un incontro segreto a Raggi per chiederle l'appoggio al ballottaggio (Di martedì 28 settembre 2021) Enrico Michetti ha chiesto un incontro riservato a Virginia Raggi. Vuole proporle un patto. Attenzione: non punta a un complicato apparentamento. No. Al tribuno radiofonico basterebbe anche solo un “segnale”, tra il primo e il secondo turno, della grillina. Un messaggio di non ostilità. Un mezzo endorsement. Anche un post su Facebook. Per fare in modo, insomma, che l’elettorato M5s non vada tra le braccia di Roberto Gualtieri al rush finale. Michetti da settimane ha dismesso i panni dell’ottimismo. All’inizio, nelle riunione ristrette, si diceva convinto di vincere al primo colpo. Senza ballottaggio. Sì. Chi lo ascoltava metteva su sorrisi di circostanza, poi abbassava lo sguardo. Ora il prof. si è fatto realista. O qualcuno forse gli ha messo una mano sulla spalla: “No, Enri’, non è così”. I ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 28 settembre 2021) Enricoha chiesto unriservato a Virginia. Vuole proporle un patto. Attenzione: non punta a un complicato apparentamento. No. Al tribuno radiofonico basterebbe anche solo un “segnale”, tra il primo e il secondo turno, della grillina. Un messaggio di non ostilità. Un mezzo endorsement. Anche un post su Facebook. Per fare in modo, insomma, che l’elettorato M5s non vada tra le braccia di Roberto Gualtieri al rush finale.da settimane ha dismesso i panni dell’ottimismo. All’inizio, nelle riunione ristrette, si diceva convinto di vincere al primo colpo. Senza. Sì. Chi lo ascoltava metteva su sorrisi di circostanza, poi abbassava lo sguardo. Ora il prof. si è fatto realista. O qualcuno forse gli ha messo una mano sulla spalla: “No, Enri’, non è così”. I ...

