Inter sprecona in Ucraina, ma il pareggio non è da buttare (Di martedì 28 settembre 2021) Il terzo 0 - 0 consecutivo tra Inter e Shakhtar tiene tutti in gioco nel girone D di Champions ma segna un netto passo indietro dei nerazzurri in termini di gioco e brillantezza. E non bastano le due ... Leggi su gazzetta (Di martedì 28 settembre 2021) Il terzo 0 - 0 consecutivo trae Shakhtar tiene tutti in gioco nel girone D di Champions ma segna un netto passo indietro dei nerazzurri in termini di gioco e brillantezza. E non bastano le due ...

Advertising

sportli26181512 : Inter sprecona in Ucraina, ma il pareggio non è da buttare: Inter sprecona in Ucraina, ma il pareggio non è da butt… - Gazzetta_it : Inter sprecona in Ucraina, ma il pareggio non è da buttare - news24_inter : All'#Inter manca cattiveria sotto porta ?? - Riccard64053720 : @FBiasin Dal vivo una bruttissima Inter graziata da una Viola sprecona - Mascalzonelat13 : @Torrenapoli1 Fortunata l'Inter nel non ritrovarsi sotto di 3 gol....sprecona la fiorentina nel divorarsi le occasi… -