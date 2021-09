Egitto, Patrick Zaki portato in manette per la seconda udienza (Di martedì 28 settembre 2021) Egitto, Patrick Zaki in manette per la seconda udienza. Al giudice aveva detto: “Non so perché sono in carcere, rilasciatemi” Era prevista per oggi la seconda udienza che vede in Egitto imputato Patrick Zaki, lo studente di Bologna, colpevole secondo le autorità egiziane, di «diffusione di false notizie all’interno e all’esterno del Paese», accusa mossagli dopo la pubblicazione di una articolo che raccontava la condizione della popolazione copta. Patrick Zaki è stato condotto in aula ammanettato, come fosse un feroce criminale. Così scrive Riccardo Noury, portavoce di Amnesty Italia su Twitter: “portato ammanettato nella gabbia degli imputati, come un ... Leggi su 361magazine (Di martedì 28 settembre 2021)inper la. Al giudice aveva detto: “Non so perché sono in carcere, rilasciatemi” Era prevista per oggi lache vede inimputato, lo studente di Bologna, colpevole secondo le autorità egiziane, di «diffusione di false notizie all’interno e all’esterno del Paese», accusa mossagli dopo la pubblicazione di una articolo che raccontava la condizione della popolazione copta.è stato condotto in aula ammanettato, come fosse un feroce criminale. Così scrive Riccardo Noury, portavoce di Amnesty Italia su Twitter: “ammanettato nella gabbia degli imputati, come un ...

