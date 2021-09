Covid | 28 i contagi oggi in Abruzzo non si registrano decessi

(Di martedì 28 settembre 2021) L'Aquila - Sono 28 (di età compresa tra 3 e 77 anni) i nuovi casi positivi alregistratiin, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 81091. Il totale è inferiore in quanto sono stati eliminati 4 casi, comunicati nei giorni scorsi, risultati duplicati. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2544. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 76716 dimessi/guariti (+85 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in(calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1831* (-61 rispetto a ieri). *(nel totale sono ricompresi anche 418 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall'inizio dell'emergenza, sui quali sono in corso verifiche) 61 pazienti (-1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in ...

