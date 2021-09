Claudia Koll | racconto agghiacciante | “Sono stata aggredita fisicamente dal diavolo”

(Di martedì 28 settembre 2021) Quanto raccontato daha del surreale, ma l’attrice romana giura di aver vissuto dei momenti di grande paura Questa sera, martedì 28 ottobre, su Rai Uno andrà in onda l’intervista realizzata da Pierluigi Diaco nel programma Ti Sento a. Il suoè molto forte, sembrerebbe surreale, ma molto provata l’attrice L'articolo proviene da Inews.it.

Dalla carriera da attrice al suo percorso con la fede cattolica (con anche l'aggressione fisica del Diavolo): ecco chi è. Ha raggiunto il successo con Così fan tutte, commedia erotica diretta da Tinto Brass , uscita nelle sale cinematografiche nel lontano 1992, ma in seguito ha deciso di cambiare vita e ...Le tinte dell'amore A lezione daOspite di Pierluigi Diaco a Ti sento, il programma di Rai 2 che andrà in onda martedì 28 settembre (tra gli altri ospiti Leonardo Spinazzola e Lorella ...Claudia Koll, durante un'intervista, ha condiviso un momento molto duro che ha vissuto in prima persona. Avrebbe incontrato il Diavolo.Claudia Koll: "Il diavolo voleva uccidermi, mi sono salvata grazie a Dio"Claudia Koll: "Il diavolo voleva uccidermi, mi sono salvata grazie a Dio" ...