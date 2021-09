Ambra Angiolini ed Eva Riccobono insieme per promuovere la bellezza autentica (Di martedì 28 settembre 2021) . La bellezza di un volto si esprime a pieno solo quando liberiamo le emozioni che abbiamo dentro. La vita di ogni donna è scandita dai tanti ruoli che sappiamo interpretare. Al lavoro, in famiglia, con le amiche, in coppia. In ogni attimo siamo sempre noi, diverse, ma in fondo uguali a noi stesse. In tutte quelle sfumature che possiamo amare o odiare, ma che inevitabilmente sanno definirci nella nostra unicità. E proprio per celebrare l’unicità di ogni donna che i Laboratoires Lierac lanciano una nuova campagna dedicata alla linea Premium, trattamento di punta anti-età globale. Un manifesto, una spinta a far emergere una bellezza autentica. Libera ogni versione di te Perché la bellezza di un volto si esprime a pieno solo quando liberiamo le emozioni che abbiamo dentro. A reinterpretare questo prezioso messaggio in ... Leggi su 361magazine (Di martedì 28 settembre 2021) . Ladi un volto si esprime a pieno solo quando liberiamo le emozioni che abbiamo dentro. La vita di ogni donna è scandita dai tanti ruoli che sappiamo interpretare. Al lavoro, in famiglia, con le amiche, in coppia. In ogni attimo siamo sempre noi, diverse, ma in fondo uguali a noi stesse. In tutte quelle sfumature che possiamo amare o odiare, ma che inevitabilmente sanno definirci nella nostra unicità. E proprio per celebrare l’unicità di ogni donna che i Laboratoires Lierac lanciano una nuova campagna dedicata alla linea Premium, trattamento di punta anti-età globale. Un manifesto, una spinta a far emergere una. Libera ogni versione di te Perché ladi un volto si esprime a pieno solo quando liberiamo le emozioni che abbiamo dentro. A reinterpretare questo prezioso messaggio in ...

