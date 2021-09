The Last of Us Parte II e multiplayer: 'in breve, ci stiamo lavorando' (Di lunedì 27 settembre 2021) Anche se Naughty Dog potrebbe non aver rivelato nuovi dettagli sull'imminente progetto multiplayer di The Last of Us, in occasione del The Last of Us Day 2021 lo studio ha garantito ai fan che i lavori stanno procedendo. Rochelle Snyder di Naughty Dog ha condiviso la notizia in un aggiornamento della community dopo aver ringraziato i fan e il team che hanno reso collettivamente The Last of Us il successo che è diventato. Scherzando, Naughty Dog ha quindi incluso una domanda come scriverebbe un fan. "Sì, è adorabile e fantastico Naughty Dog, ma cosa stai facendo con The Last of Us in questo momento?" Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 27 settembre 2021) Anche se Naughty Dog potrebbe non aver rivelato nuovi dettagli sull'imminente progettodi Theof Us, in occasione del Theof Us Day 2021 lo studio ha garantito ai fan che i lavori stanno procedendo. Rochelle Snyder di Naughty Dog ha condiviso la notizia in un aggiornamento della community dopo aver ringraziato i fan e il team che hanno reso collettivamente Theof Us il successo che è diventato. Scherzando, Naughty Dog ha quindi incluso una domanda come scriverebbe un fan. "Sì, è adorabile e fantastico Naughty Dog, ma cosa stai facendo con Theof Us in questo momento?" Leggi altro...

