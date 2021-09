Terza dose al via per anziani, Rsa e sanitari over 60 (Di lunedì 27 settembre 2021) Al via la somministrazione della Terza dose – o dosi ‘booster’ – di vaccino anti Covid-19 a soggetti di età pari o superiore agli 80 anni, al personale e agli ospiti dei presidi residenziali per anziani e, “in un momento successivo” agli esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario a partire dai 60 anni o con patologia concomitante tale da renderli vulnerabili a forme di Covid-19 grave o con elevato livello di esposizione all’infezione. E’ quanto dispone la circolare del ministero della Salute, firmata dal direttore della Prevenzione Giovanni Rezza. “Partiamo con la Terza dose per ottantenni, ospiti delle Rsa e personale sanitario. Diamo subito più protezione ai più fragili e a chi lavora nei presidi ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 settembre 2021) Al via la somministrazione della– o dosi ‘booster’ – di vaccino anti Covid-19 a soggetti di età pari o superiore agli 80 anni, al personale e agli ospiti dei presidi residenziali pere, “in un momento successivo” agli esercenti le professionie e operatori di interesseo a partire dai 60 anni o con patologia concomitante tale da renderli vulnerabili a forme di Covid-19 grave o con elevato livello di esposizione all’infezione. E’ quanto dispone la circolare del ministero della Salute, firmata dal direttore della Prevenzione Giovanni Rezza. “Partiamo con laper ottantenni, ospiti delle Rsa e personaleo. Diamo subito più protezione ai più fragili e a chi lavora nei presidi ...

