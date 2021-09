Omicidio Chiara Ugolini, il suo assassino si è tolto la vita in carcere (Di lunedì 27 settembre 2021) Omicidio Chiara Ugolini, il suo assassino, Emanuele Impellizzeri, si è tolto la vita in carcere nelle prime ore del mattino, impiccandosi nella sua cella Doveva essere interrogato proprio oggi Emanuele Impellizzeri, l’uomo di 38 anni, che lo scorso 5 settembre tolse la vita a Chiara Ugolini nel suo appartamento in provincia di Verona. Ma, questa mattina, verso le 5:30, l’uomo è stato ritrovato senza vita nella sua cella del carcere di Verona. Impellizzeri si è impiccato nelle prime ore del mattino. A dare la notizia è stato Gennarino De Fazio, segretario nazionale della Uilpa Polizia Penitenziaria. La notizia del suicidio è stata confermata all’ANSA dall’avvocato d’ufficio dell’uomo, ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 27 settembre 2021), il suo, Emanuele Impellizzeri, si èlainnelle prime ore del mattino, impiccandosi nella sua cella Doveva essere interrogato proprio oggi Emanuele Impellizzeri, l’uomo di 38 anni, che lo scorso 5 settembre tolse lanel suo appartamento in provincia di Verona. Ma, questa mattina, verso le 5:30, l’uomo è stato ritrovato senzanella sua cella deldi Verona. Impellizzeri si è impiccato nelle prime ore del mattino. A dare la notizia è stato Gennarino De Fazio, segretario nazionale della Uilpa Polizia Penitenziaria. La notizia del suicidio è stata confermata all’ANSA dall’avvocato d’ufficio dell’uomo, ...

