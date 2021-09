Napoli | Spalletti aggancia Sarri | il record che accomuna i due

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 27 settembre 2021) Con il successo di ieri sera, Lucianoha raggiunto Maurizioin una speciale classifica: ecco quale Per la prima volta dalla stagione 2017/18, ilha vinto le prime sei giornate di campionato. Un traguardo raggiunto per la seconda volta nella storia azzurra e che permette a Lucianodi eguagliare ilraggiunto in precedenza da Maurizio. Con 91 punti, l’attuale tecnico della Lazio si classificò al secondo posto dietro la Juventus in quell’occasione. Se l’inizio è lo stesso da sogno, il mister di Certaldo, dal canto suo, spera di migliorare la posizione di fine stagione dei suoi ragazzi. L'articolo proviene da Calcio News 24.