Morisi, ex guru di Salvini, indagato per droga: "Momento di fragilità" (Di lunedì 27 settembre 2021) Mantiva - "Non ho commesso alcun reato ma la vicenda personale che mi riguarda rappresenta una grave caduta come uomo". A dirlo è Luca Morisi, l'ex guru della comunicazione social della Lega di Matteo ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 27 settembre 2021) Mantiva - "Non ho commesso alcun reato ma la vicenda personale che mi riguarda rappresenta una grave caduta come uomo". A dirlo è Luca, l'exdella comunicazione social della Lega di Matteo ...

Advertising

fattoquotidiano : Luca Morisi indagato per cessione di droga: i Carabinieri hanno trovato sostanze liquide in casa dell’ex guru socia… - repubblica : Lega, indagato per droga Luca Morisi, l'ex guru dei social di Salvini. Si era dimesso pochi giorni fa per 'question… - petergomezblog : Luca Morisi indagato per cessione di droga. Il guru social di Salvini si difende: “Nessun reato, ma ho fragilità es… - Serenel73 : RT @fattoquotidiano: Luca Morisi indagato per cessione di droga: i Carabinieri hanno trovato sostanze liquide in casa dell’ex guru social d… - magdulka64 : RT @Virus1979C: La notizia circolava da qualche giorno. Prima però i giornali hanno aspettato si dimettesse, così possono scrivere 'ex guru… -