Lukashenko, Usa creano basi Nato mascherate in Ucraina

Gli Stati Uniti stanno effettivamente creando basi Nato in Ucraina mascherate come "centri di formazione". Lo ha detto il presidente bielorusso Alexander Lukashenko in una riunione con i massimi funzionari della sicurezza, della difesa e delle forze dell'ordine.

Ultime Notizie dalla rete : Lukashenko Usa Lukashenko, Usa creano basi Nato mascherate in Ucraina Gli Stati Uniti stanno effettivamente creando basi Nato in Ucraina mascherate come "centri di formazione". Lo ha detto il presidente bielorusso Alexander Lukashenko in una riunione con i massimi funzionari della sicurezza, della difesa e delle forze dell'ordine. "Le questioni legate all'Ucraina richiedono un'attenzione speciale. Potete vedere che le ...

Tra Draghi e Putin c'è un problema atomico ...alla collaborazione nel campo energetico che segnava anche una triangolazione importante tra Usa e ...parole di Draghi a commento delle sanzioni europee contro la Bielorussia di Alexander Lukashenko, ...

Von der Leyen: “Verso politica migratoria e di difesa comune. Serve un’intelligence europea”. Il fronte con Mattarella, Draghi e Borrell All’indomani del caos in Afghanistan – che ha fatto avvertire l’assenza di una strategia di difesa comune europea – sull’esigenza di un coordinamento degli Stati membri sul piano militare e della sicu ...

