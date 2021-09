La pandemia un “acceleratore” per l'obesità infantile, in 1 anno il peso è aumentato come ci si sarebbe aspettato in 5 (Di lunedì 27 settembre 2021) L'obesità infantile rappresenta un'emergenza da ormai quasi due decenni, ma da quando è scoppiata la pandemia è stata registrata un'accelerazione che non ha precedenti. “Alcuni studi indicano che in un solo anno si è verificato un aumento di peso pari a quello che ci si sarebbe aspettato avvenisse in ben 5 anni”, dice Piernicola Garofalo, endocrinologo dell'Associazione Medici Endocrinologi (AME). Ora però che i vaccini anti-Covid ci consentono di contrastare e contenere l'emergenza, abbiamo l'urgenza di occuparci del problema dell'obesità giovanile. A lanciare l'appello sono gli specialisti dell'AME, che dopo la pandemia hanno registrato un significativo aumento di piccoli pazienti in sovrappeso e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) L'rappresenta un'emergenza da ormai quasi due decenni, ma da quando è scoppiata laè stata registrata un'accelerazione che non ha precedenti. “Alcuni studi indicano che in un solosi è verificato un aumento dipari a quello che ci siavvenisse in ben 5 anni”, dice Piernicola Garofalo, endocrinologo dell'Associazione Medici Endocrinologi (AME). Ora però che i vaccini anti-Covid ci consentono di contrastare e contenere l'emergenza, abbiamo l'urgenza di occuparci del problema dell'giovanile. A lanciare l'appello sono gli specialisti dell'AME, che dopo laregistrato un significativo aumento di piccoli pazienti in sovrape ...

