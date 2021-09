Inter | i convocati di Inzaghi per lo Shakhtar Donetsk La decisione su Correa

Advertising

Inter : ?? | CONVOCATI Ecco l'elenco dei 23 nerazzurri a disposizione per #ShakhtarInter ?? - Inter : ? | CONVOCATI Ecco la lista dei 23 nerazzurri a disposizione per #InterAtalanta ?? - Inter : ?? | CONVOCATI #FiorentinaInter, ecco i nerazzurri a disposizione di Simone Inzaghi ?? - InterMagazine2 : CHAMPIONS - Shakhtar-Inter, i convocati di Simone Inzaghi - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CHAMPIONS - Shakhtar-Inter, i convocati di Simone Inzaghi -

Ultime Notizie dalla rete : Inter convocati

Entrambi sono statiper la sfida di Champions di domani sera, martedì 28 settembre, in ... In ogni caso in difesa, così come in attacco, l'allenatore dell'non ha molti dubbi e punta sui ...Il tecnico dell'Simone Inzaghi ha appena diramato la lista deiche prenderanno parte alla trasferta ucraina di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, altra riedizione del doppio confronto dello ...L'Inter affronterà lo Shakhtar Donetsk nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League: le novità dalla lista dei convocati.Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di Champions con lo Shakhtar: c'è il recupero ...