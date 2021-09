F1 | Fia comunica | “Quattro positivi nel GP di Russia 2021”

Leggi su sportface

(Di lunedì 27 settembre 2021) Il giorno dopo il GP didi F1, la Fia hato, come di consueto, l’esito dei tamponi effettuati sui piloti, sui team e su tutte le persone coinvolte nel circus. In particolare, sonoletà al Covid emerse su 4.858 test effettuati in terra russa dal 20 al 26 settembre, come riportato nella nota diffusa dalla Federazione. Si chiude così il weekend di gara, che ha visto sul tracciato di Sochi una gara emozionante e con il colpo di scena finale della pioggia, che ha sparigliato le carte. A vincere è stato Lewis Hamilton, che ha centrato la vittoria numero 100 in carriera entrando nella storia, in quanto mai nessuno ha vinto quanto lui. SportFace.