Elezioni in Germania | Spd in lieve vantaggio sulla Cdu in caduta libera | in due chiedono l' incarico

Advertising

PaoloGentiloni : Vedremo i risultati delle elezioni in Germania. Comunque vada, esce di scena la protagonista di una stagione europe… - you_trend : ???? Elezioni in #Germania, possibili coalizioni (maggioranza a 379 seggi): SPD+Verdi+FDP: 434 SPD+CDU/CSU: 413 SPD+… - Corriere : L’addio di Angela Merkel, la fine di un’era irripetibile. Il pragmatismo, la sua forza ... - nomfup : RT @jeperego: #Germania Spoglio concluso, l’SPD guidata da Olaf #Scholz ha vinto le elezioni per il Bundestag davanti al blocco conservat… - LucaViaggio : RT @durezzadelviver: In Germania qualcuno ha vinto le elezioni e se avessero vinto quelli che hanno perso sarebbe stato lo stesso perché in… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Germania

L'imminenza delleine in Francia (dove sono previste per l'aprile 2022), spiega Moreno Díaz, non ha aiutato. "Il Pact on Migration resterà bloccato finché non interverrà una ...Già, ma in questetedesche il sovranismo non giocava proprio. Quello è in Italia, ... Grosso modo si può dire che sull'Europa spira un venticello riformista che insi è espresso nella ...I socialdemocratici conquistano di misura il primo posto e Olaf Scholz sente odore di cancelleria. Ma i cristiano democratici tallonano la Spd a un punto di distanza e Armin Laschet non demorde ...I socialdemocratici tedeschi di centro-sinistra vincono le elezioni nazionali, battendo di poco il blocco di centro-destra dell'Unione della cancelliera uscente Angela Merkel, in una competizione ...