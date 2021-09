Elezioni Germania, Spd vince per un soffio. Si apre la partita delle alleanze (Di lunedì 27 settembre 2021) Berlino - Alla fine anche i risultati definitivi delle Elezioni nazionali in Germania sanciscono la sconfitta del blocco di centrodestra dell'Unione della cancelliera uscente Angela Merkel: i ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 27 settembre 2021) Berlino - Alla fine anche i risultati definitivinazionali insanciscono la sconfitta del blocco di centrodestra dell'Unione della cancelliera uscente Angela Merkel: i ...

Advertising

PaoloGentiloni : Vedremo i risultati delle elezioni in Germania. Comunque vada, esce di scena la protagonista di una stagione europe… - you_trend : ???? Elezioni in #Germania, possibili coalizioni (maggioranza a 379 seggi): SPD+Verdi+FDP: 434 SPD+CDU/CSU: 413 SPD+… - Corriere : L’addio di Angela Merkel, la fine di un’era irripetibile. Il pragmatismo, la sua forza ... - LaStampa : Le elezioni in Germania nei titoli dei principali quotidiani tedeschi - Piergiulio58 : Risultati elezioni Germania 2021: la Spd ha vinto, ma la Cdu non cede- -