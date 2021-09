Dayane Mello: Nego do Borel minaccia il suicidio dopo le accuse di molestie a La Fazenda (Di lunedì 27 settembre 2021) Nego do Borel minaccia di suicidarsi dopo l'espulsione da La Fazenda e le accuse di aver molestato Dayane Mello. Nego do Borel, dopo essere stato espulso da La Fazenda per sospette molestie su Dayane Mello, ha minacciato di suicidarsi: il cantante ha trasmesso un video in diretta su Instagram in cui ha provato a respingere le accuse, cercando di ricostruire quanto successo in quelle ore e negando di aver molestato la modella. Quello che sta accadendo all'interno del reality La Fazenda, versione brasiliana del nostro "La Fattoria", ha dell'incredibile, un concorrente è stato espulso per ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 27 settembre 2021)dodi suicidarsil'espulsione da Lae ledi aver molestatodoessere stato espulso da Laper sospettesu, hato di suicidarsi: il cantante ha trasmesso un video in diretta su Instagram in cui ha provato a respingere le, cercando di ricostruire quanto successo in quelle ore e negando di aver molestato la modella. Quello che sta accadendo all'interno del reality La, versione brasiliana del nostro "La Fattoria", ha dell'incredibile, un concorrente è stato espulso per ...

Advertising

Corriere : Mello molestata durante il reality «La Fazenda»: squalificato Nego Do Borel - davidemaggio : #DayaneMello molestata al reality #AFazenda? Squalificato il cantante Nego do Borel, che nega. La polizia apre un'… - fanpage : 'estupro na fazenda', recitano i video che stanno circolando sui social in queste ore. Arriva il messaggio di Giuli… - Viviane09243063 : RT @BITCHYFit: Dayane Mello, il suo staff accusa la produzione de La Fazenda: “L’hanno minacciata di espulsione e le hanno negato un avvoca… - jepiacerebbe : RT @BITCHYFit: Dayane Mello, il suo staff accusa la produzione de La Fazenda: “L’hanno minacciata di espulsione e le hanno negato un avvoca… -