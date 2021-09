BenQ MOBIUZ EX2710Q | 165 Hz e tempi di risposta minimi per il nuovo 1440p da gioco BenQ – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di lunedì 27 settembre 2021) Il monitorvuole offrire un pacchetto completo per il gaming. Il monitor dapuò essere considerato un’evoluzione dell’eccellenteEX2780Q, dal quale riprende un pannello IPS, gamma DCI-P3 del 95%, tecnologia AMD FreeSync Premium, HDRi targato, sensore di luce ambientale e un sistema audio integrato di alto livello. Cambia però strada con uno stand finalmente ergonomico, si spinge da 144 Hz a 165 Hz e promette un tempo diMPRT di un millisecondo. Combinare l’eccellente formula delEX2780Q con uno stand migliore e più ...

