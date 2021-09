Bce: Lagarde, 'assolutamente escluso rialzo tassi in 2023' (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma, 27 set. -(Adnkronos) - La Bce esclude "in questo momento assolutamente" un rialzo dei tassi nel 2023. Lo ribadisce Christine Lagarde, Presidente della BCE, in audizione presso la commissione Affari economici e monetari del Parlamento europeo, ricordando come per un ritocco dei tassi è necessario il rispetto delle condizioni definite nella recente revisione della strategia. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma, 27 set. -(Adnkronos) - La Bce esclude "in questo momento" undeinel. Lo ribadisce Christine, Presidente della BCE, in audizione presso la commissione Affari economici e monetari del Parlamento europeo, ricordando come per un ritocco deiè necessario il rispetto delle condizioni definite nella recente revisione della strategia.

