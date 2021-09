Ballando con le Stelle, subito scintille tra due concorrenti: è scontro! – VIDEO (Di lunedì 27 settembre 2021) subito scintille tra due concorrenti della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Andiamo a vedere cos’è successo: il VIDEO impazza sui social. Il prossimo 16 ottobre inizia la nuova edizione di ‘Ballando con le Stelle‘, nonostante ciò ci sono già scintille tra due concorrenti. Infatti Sabrina Salerno e Bianca Gascoigne non se le sono L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 27 settembre 2021)tra duedella prossima edizione dicon le. Andiamo a vedere cos’è successo: ilimpazza sui social. Il prossimo 16 ottobre inizia la nuova edizione di ‘con le‘, nonostante ciò ci sono giàtra due. Infatti Sabrina Salerno e Bianca Gascoigne non se le sono L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

PasqualeMarro : #Ballandoconlestelle: è guerra aperta con #SabrinaSalerno - itsmc17 : RT @louvingharreh: Pazzesca arisa che assegna banchi per gli anni a venire e poi se ne va a ballando con le stelle #Amici21 - dolcechiara3 : RT @louvingharreh: Pazzesca arisa che assegna banchi per gli anni a venire e poi se ne va a ballando con le stelle #Amici21 - infoitcultura : Ballando con le stelle, incredulità per Mietta: “Sarò in quello studio?!” - infoitcultura : Campo Calabro, la Royal Dance alle selezioni di “Ballando con le Stelle” -