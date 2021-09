LIVE Juventus-Sampdoria | Serie A calcio in DIRETTA | Chiesa e Dybala partono titolari!

(Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.05 Ecco le formazioni ufficiali:(4-4-2): Perin; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bernardeschi, Locatelli, Bentancur,, Morata. All. Allegri(4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Candreva; Caputo, Quagliarella. All. D’Aversa 12.00 Buon pomeriggio e benvenuti alladilunch match diA. Buon pomeriggio e benvenuti allatestualematch diA 2021/2022, Max Allegri vuole la seconda vittoria di fila., ...

Advertising

juventusfc : Inizia adesso la conferenza stampa di Mister Allegri! LIVE su @JuventusTV: - juventusfc : ? ????:???? ? Mister #Allegri presenta #JuveSamp ?? Conferenza LIVE su @JuventusTV ?? - juventusfc : ?? JUVENTUS FOOTBALL CLUB! DAI RAGAZZI, CARICHI! #JuveMilan LIVE su @DAZN_IT: - SSportNetwork : Juventus: Perin; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bernardeschi, Bentancur, Locatelli, Chiesa; Dybala, Morat… - D5hQluVytNURyDA : Juventus - Sampdoria Live | Juventus - Sampdoria diretta #Juventus #Sampdoria -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Juventus

Per quanto riguarda i precedenti, su 135 partite ufficiali il bilancio è di 71 vittorie per la, 37 pareggi e 27 successi per la Sampdoria . L'ultima vittoria dei padroni di casa risale alla ...- Sampdoria, segui la diretta dalle 12.30 Empoli - Bologna, segui la diretta dalle 15 Sassuolo - Salernitana, segui la diretta dalle 15 Udinese - Fiorentina, segui la diretta dalle 15 Lazio -...Donnarumma Juve: Pochettino spiega l’ennesima panchina col PSG. «Oggi abbiamo fatto un’ottima partita. Abbiamo avuto momenti diversi nella partita ma non abbiamo mai sofferto. Prima di ogni partita de ...Empoli-Bologna: info partita, probabili formazioni, segui la sesta giornata di Serie A in diretta tv e streaming gratis ...