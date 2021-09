Infortunio Dybala: la Joya esce in lacrime da Juve-Samp (Di domenica 26 settembre 2021) . Ultime sulle condizioni del numero 10 bianconero Paulo Dybala costretto al forfait al minuto 21 di Juve-Sampdoria. Il numero 10 argentino è uscito in lacrime a causa di un guaio muscolare, dirigendosi subito negli spogliatoi e lasciando il campo a Kulusevski. Proprio Dybala aveva segnato il gol dell’1-0. Grande delusione e frustrazione per lui. Nelle prossime ore saranno effettuati tutti gli esami e i controlli del caso. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 settembre 2021) . Ultime sulle condizioni del numero 10 bianconero Paulocostretto al forfait al minuto 21 didoria. Il numero 10 argentino è uscito ina causa di un guaio muscolare, dirigendosi subito negli spogliatoi e lasciando il campo a Kulusevski. Proprioaveva segnato il gol dell’1-0. Grande delusione e frustrazione per lui. Nelle prossime ore saranno effettuati tutti gli esami e i controlli del caso. L'articolo proviene da Calcio News 24.

