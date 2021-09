Diletta Leotta e Can Yaman, è finita: lei conferma come stanno le cose (Di domenica 26 settembre 2021) Diletta Leotta e Can Yaman non stanno più insieme: dopo mesi di gossip è la diretta interessata a parlare della vicenda (Instagram)La conferma che mancava da tempo, che per tutta l’estate in tanti hanno cercato, è finalmente arrivata. Diletta Leotta e Can Yaman non stanno più insieme. Era ormai scontato che la loro storia fosse finita ma mancava la dichiarazione di uno dei due protagonisti. “Dividere la persona dal personaggio a volte era difficile”. Così Diletta Leotta ha spiegato nel salotto di Verissimo ospite di Silvia Toffanin i motivi che hanno portato i due a dire basta allo loro storia d’amore che è stata “bellissima” così quanto veloce. “Era difficile tenere ... Leggi su ck12 (Di domenica 26 settembre 2021)e Cannonpiù insieme: dopo mesi di gossip è la diretta interessata a parlare della vicenda (Instagram)Lache mancava da tempo, che per tutta l’estate in tanti hanno cercato, è finalmente arrivata.e Cannonpiù insieme. Era ormai scontato che la loro storia fossema mancava la dichiarazione di uno dei due protagonisti. “Dividere la persona dal personaggio a volte era difficile”. Cosìha spiegato nel salotto di Verissimo ospite di Silvia Toffanin i motivi che hanno portato i due a dire basta allo loro storia d’amore che è stata “bellissima” così quanto veloce. “Era difficile tenere ...

