Diletta Leotta a Verissimo conferma la fine della storia con Can Yaman: "Vorrei tornare con lui però forse …"

Ieri, sabato 25 settembre, ospite a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin è andata Diletta Leotta che si è molto raccontata. La storia d'amore tra lei e Can Yaman è ormai finita ed è stata proprio lei a raccontarlo a Silvia Toffanin.

Diletta Leotta a cuore aperto con Silvia Toffanin

Diletta Leotta ospite da Silvia Toffanin a Verissimo le ha svelato che la sua storia d'amore con Can è finita ma che è stata bellissima e ha detto così: "E' stato tutto veloce e bello. La cosa complicata quando ti capita di innamorarti di un uomo così famoso e fare i conti con tutte queste cose. Mi piace condividere, ma c'è la vita reale dietro allo schermo. Era difficile tenere tutto intimo. Questo chiaramente pesa e ..."

